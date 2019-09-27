РИАМО – 27 сен. Представители общественных организаций, работающих в сфере пассажирского транспорта, обратились к заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову с просьбой рассмотреть ряд инициатив в сфере регулирования таксомоторных перевозок, копия письма Акимову имеется в распоряжении РИАМО.

Письмо в адрес зампреда правительства РФ направила правозащитник в сфере легкового такси, участник общественного движения «Синие ведерки» Елена Гращенкова, обращение также поддержал председатель Общероссийского объединения пассажиров, член общественного совета при Ространснадзоре Илья Зотов.

Согласно документу, представители профильных общественных организаций готовы войти в состав рабочей группы, которая выработает предложения по совершенствованию нормативных актов в сфере таксоперевозок. Поручение создать такую группу Акимов дал Минэкономики, Минтрансу России и АНО «Цифровая экономика», среди участников СМИ называли несколько агрегаторов заказа такси и некие общественные объединения.

Гращенкова подчеркнула, что при разработке нового закона о такси необходимо учитывать не только интересы крупнейших агрегаторов, но и остальных участников рынка - водителей и пассажиров. Тем более что у профильных общественных организаций есть ряд инициатив, направленных на повышение безопасности пассажиров такси, а также на ужесточение ответственности организаторов перевозок перед пассажирами.

«К таким инициативам относится введение обязательного получения разрешений на работу в такси для водителей (сейчас разрешения выдаются только на автомобили). А также создание единого реестра учета водителей такси (АИС «Такси»)», - отмечается в письме.

Гращенкова уточнила, что критерии для получения такого разрешения необходимо выработать в рамках рабочей группы при участии представителей ГИБДД и других заинтересованных ведомств.

Кроме того, автор обращения считает необходимым создание на базе служб заказа такси (агрегаторов) отделов по работе с претензиями пассажиров, которые будут рассматривать не только мелкие жалобы вроде ошибочного списания платы, но и ситуации с куда более серьезными последствиями – например, ДТП и нападения в такси. По словам автора письма, детали этой инициативы уже проработаны и могут быть представлены рабочей группе.

Гращенкова добавила, что в настоящее время в серьезных случаях пострадавшие вынуждены самостоятельно обращаться в суд, что является грубым нарушением их прав как потребителей таксомоторных услуг.

«Мы считаем такое положение вещей неприемлемым и требуем от всех служб заказа такси создать отделы по работе с пассажирами для устранения систематического массового нарушения прав пассажиров легкового такси», - добавляется в документе.

Предполагается, что сотрудники таких отделов после поступления жалобы при содействии полиции займутся расследованием инцидента и устранением его последствий. Пострадавшим пассажирам в отделе помогут рассчитать размер компенсации за причиненный ущерб и моральный вред, а также окажут посредническую помощь при получении добровольных компенсаций с подрядчиков агрегатора (водителей, таксопарков и диспетчерских). Если получить компенсацию с подрядчика в полном объеме не получится, то агрегатору придется выплатить недостающую часть самостоятельно.

«Необходимо обязать службы заказа такси разработать добровольные стандарты работы таких отделов и способствовать скорейшему восстановлению прав тех граждан, которые в настоящее время готовят иски к упомянутым СЗТ, а также разместить на сайтах всю необходимую правовую информацию, разъясняющую пассажирам их права», - добавляется в письме.

Кроме того, автор обращения предложила Акимову рассмотреть вопрос о создании специальной службы, которая занималась бы поддержкой пассажиров и надзором за соблюдением их прав по возмещению вреда, полученного при передвижении в московском такси.