РИАМО - 27 сен. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «НЧ Престиж» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области.

Ранее в ведомство поступило обращение от МУП «Тепло Коломны объединенные инженерные системы» о внесении сведений в отношении ООО «НЧ Престиж» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку кровельных рулонных материалов.

«Управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «НЧ Престиж» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», – отмечается в материале.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд. Арбитражный суд Москвы отказал ООО «НЧ Престиж» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.