РИАМО - 27 сен. Новый хирургический корпус больницы в Дубне планируют открыть в ноябре, идет установка мебели и медицинского оборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Ожидается, что уже в ноябре корпус примет первых пациентов. Там будут открыты отделения общей хирургии, травматологии и ортопедии, урологии, отделение гинекологии, а также отделение онкологии и отделение абдоминальной хирургии. Мы сможем увеличить количество проводимых операций с 3,5 до 5 тысяч в год», – сказал главный врач дубненской больницы Алексей Осипов.

Он отметил, что в новый корпус закуплено современное медицинское оборудование, в том числе аппарат МРТ. Организован современный операционный блок, включающий в себя семь операционных, оборудованных системами очистки воздуха с ламинарными потоками.

Данные системы помогают осуществлять бактериологический контроль воздуха в операционных помещениях, особенно при длительных хирургических вмешательствах и постоянном нахождении пациентов со слабой иммунной системой, для которых огромным риском являются воздушные инфекции.

«Операционные оснащены высокотехнологичным оборудованием – эндовидеоскопическим, ренгентелевизионным оборудование, оборудованием для термоабляции и ультразвуковой деструкции, лазерные ножи, позволяющим проводить самые современные операции, в том числе малоинвазивные – через небольшие проколы или разрезы, когда пациент восстанавливается в максимально коротки сроки», – сказал Осипов.

Штат медицинских специалистов нового хирургического корпуса в Дубне полностью укомплектован. Привлечены врачи из Москвы, Подмосковья, федеральных медицинских организаций и других регионов России.