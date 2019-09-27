РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 сен. Подольский городской суд заключил под стражу 24-летнего гражданина Украины, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере, сообщил «РИАМО в Подольске» старший помощник подольского городского прокурора советник юстиции Сергей Дзотцоев.

«Гражданин Республики Украины 1995 года рождения, проживавший в Подольске без регистрации, ранее не судимый, нигде не работавший, 11 сентября 2019 года приобрел производное наркотического средства N-метилэфедрон массой 12,78 грамма. После чего разместил часть приобретенного наркотического средства на территории горокруга как закладки для продажи. В тот же день в ходе личного досмотра у него изъяли сверток с наркотическим веществом массой 1,18 грамма», – сказал Дзотцоев.

Следственное управление УМВД России по Подольску 12 сентября возбудило уголовное дело в отношении гражданина, подозреваемого в совершении покушения на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере. В тот же день подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение.

«Подольский городской суд с учетом мнения Подольской городской прокуратуры ходатайство следователя СУ УМВД России по Подольску удовлетворил и избрал обвиняемому меру пресечения в заключении под стражу», – добавил Дзотцоев.

По его словам, Подольская городская прокуратура обеспечивает надзор за данным уголовным делом.