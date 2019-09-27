РИАМО – 27 сен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно относятся к закону о запрете курения на балконах жилых домов, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют трагические последствия. Поэтому любая спасенная жизнь оправдывает этот закон», — прокомментировал Песков.

Он подчеркнул, что эта мера носит противопожарный характер.

Изменения в правила противопожарной безопасности вступят в силу 1 октября. Будет запрещено использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и номеров в гостиницах. МЧС подтвердило, что новые правила касаются и курения.