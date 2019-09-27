РИАМО - 27 сен. Мытищинские врачи спасли новорожденного с неиммунной водянкой, заболеванием, при котором плод стремительно набирает огромное количество лишней жидкости и отекает, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Из-за этого заболевания происходит поражение внутренних органов, невозможно самостоятельно дышать. Чаще всего причиной развития болезни могут стать вирусные инфекции.

«В Мытищинскую городскую клиническую больницу была госпитализирована беременная женщина. Роды проходили тяжело, ребенок родился в крайне тяжелом состоянии, не дышал. Потребовались реанимационные действия. Трое суток неонатологи не отходили от малыша, проводилась интенсивная терапия, вводились препараты, поддерживающие давление и гормональный фон», — говорится в сообщении.

Врач анестезиолог-реаниматолог Оксана Шкаева рассказала, что детские хирурги помогли убрать более 500 миллилитров жидкости из брюшной полости ребенка. Постоянно проводились консультации с лучшими детскими специалистами Московской области.

«К 3-4 суткам состояние ребенка улучшилось, общими усилиями удалось убрать более 1000 миллилитров «лишней» жидкости. Постепенно состояние малыша улучшалось, ребенок начал дышать самостоятельно, стал активнее. Малыша начали кормить молоком мамы, которая проявила себя настоящей героиней. И своим вниманием и верой поддерживала малыша», - сказала Шкаева.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, для дальнейшего лечения он будет переведен в один из федеральных центров.

Министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова отметила, что профессионализм врачей системы родовспоможения, работающих в Московской области, позволяет оказывать помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным даже в самых тяжелых случаях.

«Благодаря высококвалифицированным специалистам и современной технической оснащенности перинатальных центров и роддомов, в регионе удается спасать новорожденных с нарушениями сердечно-сосудистой системы, экстремально низкой массой тела и другими патологиями», - сказала Мухтасарова.