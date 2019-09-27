РИАМО - 27 сен. Монтаж основных конструкций подземного пешеходного перехода к станции метро «Фонвизинская» завершен на 70%, также на объекте завершены работы по переустройству водопровода, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Мы завершили более чем на 70% монтаж основных конструкций подземного пешеходного перехода к станции метро «Фонвизинская». В настоящее время ведутся отделочные работы, укладка гранита», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

На объекте строят водосток, устанавливают насосы, противопожарные двери, ведутся работы по благоустройству.

Створ нового подземного пешеходного перехода будет проходить от станции метро «Фонвизинская» до Проектируемого проезда №589 в районе домов 30 и 32 по улице Академика Королева. Его длина составит 192 метра, ширина — 6 метров, высота — 2,5 метра.

Переход будет иметь три выхода с лестничными сходами и лифтами. Пешеходный переход оборудуют антивандальными светильниками. Лестничные сходы защитят от атмосферных осадков композитными материалами и оборудуют автоматизированной системой снегоудаления.

Для удобства маломобильных граждан установят напольные тактильные указатели.