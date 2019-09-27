РИАМО - 27 сен. В селе Барановское в подмосковном Воскресенске открыли новую детскую площадку, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

«Торжественно открылся детский игровой комплекс, установленный по губернаторской программе. Он отвечает всем современным требованиям и предусматривает развлечения и для маленьких детей, и для тех, кто постарше. Установлены различные игровые элементы: качели, карусели, горки. Для взрослых - удобные скамейки», — говорится в сообщении.

Вместе с представителями местной администрации, другими официальными лицами на открытии присутствовал исполняющий обязанности руководителя районной администрации Артур Болотников, который вместе с детьми торжественно перерезал красную ленточку.