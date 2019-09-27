РИАМО - 27 сен. Имущество сестры экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова выставят на аукцион, его рыночная стоимость составляет от 30 до 40 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Жилой дом площадью 278 квадратных метров на земельном участке в 0,1 гектара и небольшая баня в Павловской Слободе городского округа Истра переданы муниципальной организации АО «Люберецкий городской жилищный трест» в рамках дела о хищении средств из бюджета Московской области.

«В 2014 году приговором Басманного районного суда города Москвы Елена Кузнецова признана виновной в мошенничестве, растрате и легализации имущества, приобретенного незаконным путем, и осуждена на 7 лет лишения свободы. Ущерб, нанесенный действиями Кузнецовой, оценивается в 2,4 миллиарда рублей», — сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Иски потерпевших муниципальных предприятий и хозяйственных обществ были удовлетворены судом. Одно из предприятий — «Люберецкий городской жилищный трест», 100% акций которого являются собственностью городского округа Люберцы. Взыскание материального ущерба, причиненного преступлениями, обращено на имущество Кузнецовой.

Недвижимость планировали реализовать в рамках исполнительного производства, но сделать это не удалось. В итоге ее передали одному из взыскателей, она будет выставлена на аукцион.

Минмособлимущество активно ведет работу по возмещению ущерба по делу о хищении средств из бюджета Московской области бывшим министром финансов Московской области Алексеем Кузнецовым и его сообщниками с 2012 года.

По версии следствия, с 2005 по 2008 годы Кузнецов в составе организованной преступной группы с некоторыми должностными лицами правительства региона и другими соучастниками смог похитить у областных учреждений и организаций свыше 11 миллиардов рублей.

Экс-министр находился в международном розыске с 2010 года. В январе этого года он был выдан российским службам. Расследование дела длилось 10 лет. Всего в деле 22 эпизода преступлений. Некоторые из соучастников еще находятся в международном розыске.