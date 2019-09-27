РИАМО - 27 сен. В Талдомском городском округе мужчина подозревается в причинении по неосторожности смерти своему знакомому во время охоты, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Талдому ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1976 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, разряжая охотничье ружье, подозреваемый направил его в сторону находившегося рядом с ним мужчины 1984 года рождения. При разрядке ружья произошел самопроизвольный выстрел. Пострадавший получил огнестрельное ранение в живот и скончался.

Мужчина признал вину, его поместили под подписку о невыезде. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.