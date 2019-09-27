РИАМО – 27 сен. Сведения в отношении ООО «Строительно-эксплуатационная компания» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий исполнения контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные администрацией городского округа Власиха, в отношении ООО «Строительно-эксплуатационная компания» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции стадиона на территории городского округа. В связи с нарушением фирмой условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Строительно-эксплуатационная компания» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.