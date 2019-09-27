РИАМО - 27 сен. Экспертный совет особой экономической зоны «Дубна» одобрил бизнес-планы еще четырех компаний, претендующих на статус резидента ОЭЗ, инвестиции в их проекты составят 589 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В ходе реализации инвестиционных проектов будет создано более 180 рабочих мест. Самый крупный проект — производство современных систем обработки и кондиционирования воздуха.

«При разработке и производстве современных высокотехнологичных систем обработки и кондиционирования воздуха, адаптированных под российского потребителя, компания ООО «Евроклима Рус» намерена использовать многолетний опыт лидера в данной сфере - австрийской фирмы «Евроклима Аппаратебау Гмбх,» которая выступает инициатором и инвестором проекта. В его реализацию она планирует вложить порядка 510 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

В три очереди будет построен комплекс общей площадью 9 тысяч квадратных метров и создано 100 рабочих мест.

Также резидент планирует разработку специализированного программного обеспечения AIRCALC, которое будет автоматически рассчитывать технические характеристики продукта, стоимость его компонентов и других параметров.

Свое предприятие также планирует построить компания ООО «Полинет». Она займется созданием современных безмасляных компрессоров, материала «Мелтблаун» и фильтроэлементов из этого материала, в том числе аналогов мешочных фильтроэлементов большинства отечественных и зарубежных производителей.

Две компании для реализации своих проектов будут арендовать помещения. ООО «ЕЛС-МЕД» займет 400 квадратных метров в новом Инновационно-технологическом центре на правобережной площадке ОЭЗ. Организация планирует производить медицинское диагностическое оборудование. А ООО «ИК «Румб» будет вести разработку, производство, реализацию и сопровождение современного навигационного оборудования и систем.