РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 сен. Подольский городской суд заключил под стражу 39-летнего жителя Подольска, подозреваемого в незаконном хранении героина массой более 100 граммов, сообщил «РИАМО в Подольске» старший помощник подольского городского прокурора советник юстиции Сергей Дзотцоев.

«Житель Подольска 1980 года рождения, ранее не судимый, не работающий, холостой, совместно с неустановленным лицом 3 сентября 2019 года незаконно приобрел героин для продажи. В тот же день в ходе личного досмотра сотрудники полиции изъяли у него сверток с наркотиком массой более 100 граммов, что является крупным размером», – сказал Дзотцоев.

Следственное управление УМВД России по Подольску 4 сентября возбудило уголовное дело в отношении гражданина, подозреваемого в совершении покушения на незаконный сбыт наркотического средства, совершенное группой лиц в крупном размере. В тот же день подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение.

«<...> Подольский городской суд с учетом мнения Подольской городской прокуратуры ходатайство следователя СУ УМВД России по Подольску удовлетворил и избрал обвиняемому меру пресечения в заключении под стражу», – добавил Дзотцоев.

По его словам, Подольская городская прокуратура обеспечивает надзор за данным уголовным делом.