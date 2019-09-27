РИАМО - 27 сен. Следственный комитет РФ опубликовал видео с кадрами задержания членов группировки, финансировавшей террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в РФ), задержания проводились в том числе в Московском регионе, ролик опубликован на канале СК РФ на YouTube.

Следователями СК России были проведены многочисленные обыски и задержания на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан и Кабардино-Балкарской Республики. Обвинение в финансировании терроризма предъявили девяти фигурантам.

В видео показано, как сотрудники правоохранительных органов задерживают обвиняемых в их квартирах.

По версии следствия, один из обвиняемых вступил в ряды запрещенной террористической организации, находясь на территории Египта. Вернувшись в 2015 году в Россию, он стал искать лиц, желающих оказать материальную помощь активным участникам международной террористической организации.

Мужчина создал группу в одном из мобильных приложений, в которую приглашал проверенных людей. Всего в группе состояло порядка 30 человек.

Расследование в отношении группировки провели представители ФСБ России и ГУПЭ МВД РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео задержания членов финансировавшей ИГ>>