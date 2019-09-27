РИАМО - 27 сен. В новой Москве прорабу проткнули живот, мужчину с проникающим колото-резаным ранением госпитализировали, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Преступление было совершено 26 сентября в Коммунарке на улице Сосенский Стан.

«Мужчина 1988 года рождения нарядом скорой медицинской помощи доставлен в медучреждение и госпитализирован в реанимационное отделение с проникающим колото-резаным ранением живота. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».