РИАМО - 27 сен. В Подмосковье за восемь месяцев зарегистрировали 66 случаев бешенства среди животных, в очагах бешенства антирабическую помощь получили более 210 человек, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Во всем мире День борьбы с бешенством отмечают 28 сентября – в день смерти французского химика и микробиолога Луи Пастера, создавшего первую в истории вакцину от бешенства. Болезнь распространена более чем в 150 странах, каждый год от нее умирают около 60 тысяч человек.

«На территории Московской области ежегодно регистрируются случаи бешенства животных, в которые вовлечены как дикие, так и домашние животные. По итогам прошедших 8 месяцев зарегистрировано 66 случаев лабораторно подтвержденного диагноза «бешенство» среди диких и домашних животных в 28 муниципальных образованиях. Основная заболеваемость приходится на собак – 34,9%, лисиц – 27,27% и кошек 24,24%», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество случаев бешенства животных зарегистрировано в городских округах Серпухов, Рузский, Одинцовский и Можайский. В очагах бешенства животных антирабическую помощь получало более 210 человек.

За 8 месяцев 2019 года показатель обращаемости в медицинские организации Московской области по поводу травм, нанесенных животными, составил 237,4 на 100 тысяч населения. По поводу травм, нанесенных дикими животными, в медицинские организации области обратились 313 человек.

«Для человека наиболее опасны укусы диких животных, в том числе бродячих собак в голову, лицо, шею и пальцы рук, потому что здесь много нервных окончаний и вирус быстро достигает головного и спинного мозга», — добавляется в сообщении.

Бешенство это острое вирусное инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему, является 100% летальным и характеризуется полным отсутствием средств лечения уже развившегося заболевания. Инкубационный период длится от семи дней до года (чаще один - три месяца). Специалисты выделяют три стадии заболевания: I — начальную (депрессии), II — возбуждения и III — параличей. Смерть больного наступает через 12-20 часов после начала параличей. Как правило, после появления клинических симптомов спасти больных не удается.