РИАМО – 27 сен. Утвержден график личного приема граждан в подмосковном парламенте на четвертый квартал 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

График подписан председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым и опубликован на сайте областного парламента.

«В период с октября по декабрь пройдет 26 приемов граждан – депутаты еженедельно принимают жителей области по вторникам и средам. Личный прием ведут первые заместители председателя думы, зампреды, председатели комитетов, а также руководитель аппарата парламента», – говорится в сообщении.

Прием граждан проводится по предварительной записи по телефону: 8 (495) 988-66-01 ежедневно с 10:00 до 13:00.

Прием проводится в специально оборудованном помещении приемной думы по адресу: город Москва, Проспект мира, дом №72. Помимо этого, к депутатам Мособлдумы можно записаться через приемные в избирательных округах.