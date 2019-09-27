РИАМО – 27 сен. В срезах цветов эустомы из Нидерландов сотрудники подмосковного Россельхознадзора выявили карантинный для РФ объект – табачную белокрылку, партию решили уничтожить, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО «Автологистика», при досмотре срезов цветов эустомы (происхождением Нидерланды) был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – табачная белокрылка», – говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»).

Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Табачная белокрылка – опасный вредитель более 200 видов растений. Вредят личинки. При массовом размножении вредителя листья засыхают и опадают. На сладких выделениях развиваются различные сажистые грибы, снижается фотосинтез, теряется товарный вид, уменьшается урожайность.