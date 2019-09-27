Первый участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, открытый в феврале 2018 года, уже успели оценить жители северо-запада Москвы, сотрудники «Москвы-Сити» и фанаты шопинга и тусовок в «Авиапарке». Но для многих пассажиров столичной подземки пока остается загадкой двойная бирюзово-желтая ветка, а попытки добраться до станции «Деловой центр» превращаются в квест с препятствиями. Москвичи, которые постоянно пользуются БКЛ, рассказали РИАМО, почему им не хватает драйва, и как по ошибке не уехать в Рассказовку.

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Станции без души и пафосные пассажиры

Артемий, 37 лет, юрист:

«Мне часто приходится бывать в районе «Делового центра», где работает моя девушка. На мой взгляд, все станции на этой ветке слишком лощеные и однообразные.

Сталь, гранит, стекло, стерильная чистота – никакой души. Вот на станциях-старичках чувствуешь себя настоящим москвичом.

Отличается и местный контингент. Тут полно топ-менеджеров и пафосных бизнесменов из Сити в Prada, с айфоном и каменным лицом, – как будто ты зашел не в метро, а в бутик или ресторан. Другая часть пассажиров – приезжие из средней Азии, обслуживающие «Москву-Сити». Замечал, что «бомонд» посматривает на них с презрением.

Анастасия, 24 года, официант:

«Не согласна, что станции на БКЛ однотипные. Все они уникальные и интересные: та же «Хорошевская» или «ЦСКА» с колоннами и статуями спортсменов. Красивый переход на «Савеловской»: мраморные стены сочетаются с чугунными деталями под стеклом.

Только мне абсолютно непонятно, почему «Москва-Сити» у туристов считается культурным центром Москвы.

В «Афимолл» за покупками не езжу принципиально. В том же ТЦ «Хорошо!» на станции «Хорошевская» есть аналогичные товары, но в два раза дешевле».

Виталий, 21 год, программист:

«Я уже два месяца живу на «Петровском парке», но пока не успел привыкнуть к контрастам этой ветки с остальным метро. Главная особенность – современный дизайн. Как будто ты попал в мир будущего из «Матрицы».

Здесь никто ни на кого не орет, все прилично, и уж явно лучше, чем на какой-нибудь «Комсомольской».

Недалеко находятся ТЦ «Авиапарк» и «Динамо», куда модная молодежь ездит шопиться и тусоваться. Я встречал очень стильных ребят, как с обложки журнала».

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Путаться в поездах и ездить, как в такси

Яна, 28 лет, экономист:

«Минус БКЛ в том, что интервалы между поездами бывают по шесть минут. Это раздражает даже в выходные, а если опаздываешь на работу?! Я живу и работаю на «Шелепихе», поэтому такой проблемы лично у меня нет.

С другой стороны, на БКЛ нет сумасшедшего потока людей, что очень радует. Даже в час пик я ни разу не видела забитый вагон, куда невозможно протиснуться, как на других ветках.

Поезда напоминают такси с молчаливым водителем: чисто и комфортно, как в личном транспорте.

Сочувствую тем, кому приходится переходить с линии на линию и толкаться в толпе – у нас такого нет».

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Светлана, 30 лет, журналист:

«Между станциями БКЛ можно плутать до бесконечности, как в квесте. Однажды я ехала на собеседование в «Москву-Сити» и пыталась попасть на станцию «Деловой центр». Это был настоящий кошмар: поезда, которые идут в разные места, отправляются с одной стороны платформы. Обозначения на табло тоже непонятные.

В итоге пришлось садиться в поезд наугад. Там я встретила друзей по несчастью.

Две девушки не могли понять, куда же они в итоге приедут. А когда мы обратились к другому пассажиру, тот только развел руками: «У меня даже не спрашивайте, я в таком же положении».

Владимир, 30 лет, руководитель отдела:

«С первых дней работы Большого кольца я являюсь его активным пользователем. Я живу на «синей» ветке. Сажусь на станции «Пятницкое шоссе», еду до «Парка Победы», а оттуда – до «Хорошевской». На «Парке Победы» очень удобно делать пересадку: я просто перехожу с одного края платформы на другой и сажусь в поезд уже на другой ветке – Солнцевской, которая совмещена с БКЛ. Это экономит около 15 минут времени утром и вечером.

Без БКЛ я тратил почти час, а с БКЛ дорога занимает немногим больше 40 минут.

Пересадка на «Киевской» кольцевой всегда была похожа на ад, нужно было постараться, чтобы втиснуться в вагон. А поезда БКЛ всегда свободны – даже можно сесть.

Некоторые путаются в поездах, начинают метаться, в какой сесть. Не понимаю, ведь ничего сложного тут нет. Чтобы вместо «Делового центра» не уехать в «Рассказовку», смотрите, что написано на табло. Если табло не работает, а такое иногда бывает, в помощь – электронная схема в вагоне. В поезде тоже всегда объявляют, до какой станции он следует».

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Мало драйва и пустые поезда

Сергей, 46 лет, сотрудник банка:

«Недавно я был в Японии и являюсь поклонникам годного транспорта и технологий. В этом плане устройство БКЛ наиболее прогрессивное в московском метро. На «Деловой центр» часто приезжают туристы из Китая и других азиатских стран. Пока бегу на работу, то и дело вижу, как они делают селфи.

Не поднимаясь на поверхность, здесь можно зайти в музей, посвященный метрополитену (он же – Центр профориентации метро – ред.) или в кафе, где можно позавтракать под землей. На других ветках метро такого нет.

Из минусов могу отметить, что атмосфера тут довольно холодная. Людей мало, драйва нет.

Как необитаемый остров в центре каменных джунглей».

Даниил, 29 лет, машинист электропоезда:

«Я работаю на БКЛ с самого открытия. Час пик, как и на других линиях, здесь приходится на период с 6 до 9 часов утра. В это время в основном едет обслуживающий персонал, который спешит к началу рабочих смен.

Из плюсов – поезда редко стоят в тоннелях, поскольку линия незагруженная, и пассажиры не прорываются в вагоны толпами.

Самое напряженное время – вечер пятницы и субботы, когда приходится доставать из поездов на конечной станции пьяных тусовщиков. Иногда приходится звать полицейских. Однажды такой товарищ прыгнул на рельсы, хорошо, что спасли.

Как-то после работы мне встретились два мексиканца, которые возвращались из «Москвы-Сити» и попросили подбросить их до аэропорта».

Василий, 27 лет, менеджер:

«С моей домашней станции «Петровский парк» есть пересадка на «Динамо», где расположен стадион «ВТБ Арена». После любого спортивного мероприятия в метро – куча фанатов, которые устраивают дебош.

Как-то раз фанаты всей толпой раскачали поезд на станции «ЦСКА».

Про Чемпионат мира по футболу в прошлом году вообще молчу – хорошо, что пережили этот ужас.

Отчасти неудобно, что станции БКЛ и Солнцевской ветки скрещенные, но в дальнейшем их вроде бы разъединят».