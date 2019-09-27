РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 сен. Фольклорный коллектив из подмосковного Красногорска стал лауреатом второй степени на всероссийском фестивале народных хоров и ансамблей в Брянске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Фольклорный ансамбль «Беседушка» (МАУК ККДК «Подмосковье») получил диплом лауреата второй степени на XV Всероссийском фестивале-конкурсе народных хоров и ансамблей «Поет село родное», – говорится в сообщении.

Праздник песни, на который приехали сильнейшие коллективы из 13 регионов России, прошел в Брянске.

«Народный коллектив «Беседушка» также принял участие в праздновании Дня города Брянска и мероприятии, посвященном 76-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков», – заключается в сообщении.