РИАМО - 27 сен. Оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД России и следователями СК задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря города Переславля-Залесский игумена Даниила, мужчину этапировали в Москву, сообщается на сайте МВД РФ.

Резонансное преступление произошло утром 7 июля 2016 года. Злоумышленник проник в келью 42-летнего священнослужителя и нанес ему смертельные удары ножом. Более трех лет оперативники, следователи и эксперты-криминалисты устанавливали личность преступника.

«В результате установлен подозреваемый – уроженец города Владивостока, который в августе 2018 года был приговорен к 6 годам лишения свободы за аналогичное преступление. Он сознался в содеянном и сообщил, что убийство игумена Даниила совершил с целью хищения денежных средств из монастырской кассы. По инициативе сотрудников ГУУР МВД России осужденный этапирован из Саратовской области, где отбывал наказание, в Москву», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники ГУУР МВД России совместно с представителями СК России выехали в Ярославскую область, где провели проверку показаний фигуранта на месте, добавила она.

Ход работы по раскрытию убийства взят на контроль руководством МВД России.