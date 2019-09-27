РИАМО - 27 сен. В Подмосковье продолжается сбор овощей, на данный момент аграрии области собрали уже 24,4 тысячи тонн моркови, что на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИАМО в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Уборка моркови в регионе началась с первой половины сентября, к этому времени корнеплод накопил в себе много витаминов и минералов. <…> Урожайность моркови составляет 415 центнеров с гектара. Морковь более устойчивая к низким температурам в почве, поэтому её можно собирать до середины октября», - рассказал Разин.

Он также напомнил, что к 27 сентября в 2018 году в Подмосковье собрали всего 15,8 тысячи тонн с площади в 390 гектаров.

Кроме того, Разин пригласил всех желающих на «Морковный фестиваль», который состоится в Дмитрове 28 сентября — по традиции его проводят в третью субботу сентября.

«Морковный Фестиваль» ежегодно проходит в Дмитрове не случайно. Этот городской округ производит больше половины овощей от производства сельхозпродукции всего Подмосковья. В этом году праздник будет проводиться восьмой раз», - добавил Разин.

Это крупнейших фестиваль сельхозпроизводителей в Дмитровском городском округе. Его участники и гости смогут полакомиться кондитерскими изделиями, вареньем и другими продуктами, главными из которых, конечно же, станут морковь и блюда из нее.

В рамках фестиваля также пройдет конкурс «Морковных принцесс», гастрономические мастер-классы и многое другое.