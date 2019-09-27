РИАМО - 27 сен. Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «Арена Мытищи», антимонопольщики нашли в действиях АО признаки ограничения конкуренции, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области.

Дело возбудили на основании заявления ООО ЧОП «Клевец» по признакам нарушения части 1 статьи 17 закона «О защите конкуренции» при проведении закупки на оказание услуг по охране многофункционального спортивного комплекса «Арена Мытищи».

«В ходе анализа доводов, изложенных в обращении общества, Московское областное УФАС России усматривает признаки ограничения конкуренции, выразившегося в предъявлении излишних требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки», — говорится в сообщении.