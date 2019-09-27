РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 сен. Программа профессиональной предподготовки учащихся школы №27 стартовала в Люберецком техникуме имени Юрия Гагарина, сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Программа профессиональной предподготовки учащихся восьмых классов школы №27 стартовала в учебном корпусе «Красково» Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина. Данная программа реализуется в рамках приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что во время практических занятий в техникуме восьмиклассники начали осваивать профессию пекаря.

«Под руководством мастеров производственного обучения ребята создали свой первый кулинарный шедевр – французский десерт круассан. Это хороший старт к освоению интересной и нужной профессии», – заключил Ружицкий.