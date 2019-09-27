РИАМО - 27 сен. Власти в Подмосковье будут уделять внимание развитию современного искусства и молодежных пространств, в том числе арт-пространств на бывших фабриках и заводах, сообщила министр культуры Московский области Елена Харламова.

В пятницу в рамках семинара в Сбербанке губернатор Московской области Андрей Воробьев представил нового министра культуры Подмосковья, которым стала Елена Харламова.

«Московская область для меня не новый регион, я с начала 2014 года тут работаю. Направление министерства я понимаю. Я благодарю всех предыдущих руководителей ведомства. Мы будем продолжать работу и с домами искусств, и с высоким искусством. У меня есть планы, как это поднять на более высокий уровень. <...> Я точно буду поднимать направление современного искусства и то, что интересно молодежи», - сказала Харламова.

Она отметила, что в Подмосковье необходимы такие же популярные у публики арт-пространства, как столичные «Гараж» и «Винзавод».

«Мы переделываем наши бывшие фабрики и заводы под новые общественные пространства. И мне бы хотелось, чтобы хотя бы 10% нашей культуры были отдано этому направлению», - заключила Харламова.

Елена Харламова родилась в Москве, окончила Институт международных социально-гуманитарных связей по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 2003-2006 годах работала продюсером музыкальных и киноцеремоний телеканала «МТV Россия», в 2006-2014 годах – руководителем специальных проектов Первого канала. С 2014 по 2017 год занимала должность директора Государственного автономного учреждения культуры Московской области «Центр культурных инициатив». В 2017-2019 годах была заместителем руководителя администрации губернатора Московской области.

Харламова имеет благодарность президента Российской Федерации (1999), благодарность губернатора Московской области (2015), награждена орденом «За заслуги перед Московской областью» третьей степени (2017).