Правительство РФ утвердило изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации - с 1 октября 2019 года запрещено использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и гостиничных номеров. В российских СМИ появились заголовки о том, что на балконах теперь нельзя жарить шашлыки, жечь свечи и курить. Последний пункт особенно взволновал общественность и экспертов, так как прямого указания за запрет курения в правилах нет. Однако МЧС России, которое инициировало поправки, в итоге уточнило – курение на балконах все-таки окажется под запретом. Обозреватель РИАМО собрала официальные данные, мнения экспертов и соцсетей на этот счет.



Восемь изменений

Постановлением Правительства РФ № 1216 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации» введено восемь поправок. Они касаются, в том числе, запрета использования открытого огня на балконах (лоджиях) в квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. В МЧС России уточнили, что под запрет попадут не только мангалы или свечи на балконах, но и курение.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, нарушение гражданами требований пожарной безопасности наказывается предупреждением либо штрафом в 2-3 тысячи рублей, а должностным лицам грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Также в правила внесено еще семь изменений. В частности, руководителей кинотеатров, театров, стадионов и других мест массового скопления людей обязывают информировать зрителей о правилах пожарной безопасности путем трансляции речевого сообщения либо демонстрации перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов о порядке их действий в случае возникновения пожара. Изменения коснулись обеспечения пожарной безопасности на объектах торговли и в медорганизациях.

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Недоумение экспертов

Опрошенные СМИ эксперты сходятся во мнении, что изменения правил противопожарной безопасности прописаны таким образом, что их сложно истолковать однозначно.

«Согласно изменениям, «запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц». Однако в отечественном законодательстве не предусмотрено определение «открытый огонь», что не позволяет рассматривать данную формулировку однозначно», - пояснила РИАМО юрист Елена Бочкарева.

При этом она добавила, что, если руководствоваться целью внесенных поправок – а именно безопасностью граждан, курение формально тоже может подпадать под указанную норму, так как тлеющая сигарета может привести к возгоранию.

«Невозможно представить на практике регулирование курения на балконах квартир и комнат общежитий», - считает эксперт.

Многие эксперты, мнение которых приводилось в российских СМИ, отмечали, что инициатива МЧС носит скорее не запретительный, а «морально-этический характер».

Основной вопрос, который волнует теперь экспертов и общественность - как будет выглядеть процедура фиксации правонарушения и последующего наказания.



Пользователи Интернета: «возвращение в 37-й»

Если запрет на использование мангалов и свечей на балконах у жителей многоквартирных домов особых вопросов не вызвал, то новость о запрете курения сразу взбудоражила соцсети и домовые чаты. Противники курения открыто выражали свою радость по поводу нововведений, а курильщики в ответ им откровенно иронизировали – кто и каким образом будет ловить и штрафовать их за курение на балконе.

«Как они собираются это контролировать? Как в 37-м году?», - написала в чате своего дома жительница Дзержинского Елизавета.

«У нас выгул собак не контролируют, а это тем более никому не нужно будет», - заметила соседка из того же дома.

Еще одна соседка предположила, что привлечь «балконных» курильщиков можно будет только в том случае, если на них «будут стучать соседи». «Однако поди найди того, кто курит, это надо сидеть на балконе и вылеживать», - заметила другая жительница дома - Анастасия.

Анна из Зеленограда считает, что доказать курение на балконе собственной квартиры будет очень сложно.

«За одну секунду окурок выкинул и все! Докажи, что я курил, и кто доказывать будет? Ну какой смысл тратить кучу времени на закон, который невозможно привести в исполнение?.. Я считаю этот закон полным бредом», - поделилась она своим мнением.

Не остались в стороне и представители шоу-бизнеса. Музыкант Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал нецензурное стихотворение, в котором откровенно высмеял новый запрет. Его лирический герой обещает продолжать курить на балконе и жечь свечи, потому что в его «городском поселке» нет других «развлекух» - только курить и жарить шашлыки на лоджиях.



Не пропустили новую законодательную инициативу и пользователи Twitter.

«Про курение на балконах - это хорошо! Только один вопрос, а как это фиксировать? Ладно, шашлык, пока туда-сюда, тут и менты по готовности приехали... А тут - не, не понимаю!» - пишет пользователь Андрей Юрич.

«А где теперь можно курить? Ей-богу, я сейчас курить начну только потому, что «и тут нельзя, и там нельзя», - отмечает Polly.

«Надо бы тогда и из окон запретить курить по логике, иначе просто все, кто курил на балконе, будут курить из окон» - подмечает Дмитрий.

«В России хотят запретить курение на балконах. Но ввиду того, что это трудно контролировать, решили запретить балконы!» - шутит Shishkin.

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Курильщики и собачники

Бесполезность инициативы штрафовать курильщиков на балконах в Интернете часто сравнивают с другой законодательной инициативой – штрафовать хозяев собак за то, что они не убирают на улицах за своими питомцами.

В законе «Об ответственном обращении с животными», вступившем в силу с 1 января 2019 года, есть статья, которая обязывает владельцев убирать за своими питомцами продукты жизнедеятельности в местах общего пользования. Кроме того, запрещено выгуливать питомца вне мест, разрешенных органом местного самоуправления. К тому же в Москве действуют свои правила содержания животных. По московскому КоАП, если питомец справил нужду на детской или спортивной площадке, на территории больницы и др., хозяину придется заплатить штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Такой же штраф последует за выгул собак без поводка на природных, озелененных и особо охраняемых территориях.

Однако на деле привлечь к ответственности нерадивого собаковода довольно сложно. Даже если вы поймали его с поличным и зафиксировали на видео факт правонарушения, придется собрать данные о владельце собаки, который несет за нее ответственность. Только после этого можно идти в полицию.

Поэтому эксперты сходятся во мнении – правовой механизм не совершенен, и привлечь собачников к ответственности практически невозможно.

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