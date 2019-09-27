РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 сен. Ученики школы №26 в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи вместе с родителями собрали около 4 тонн макулатуры в пятницу, первый день акции «Сдай макулатуру – спаси дерево», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Акция проходит в школе во второй раз. Первый сбор макулатуры провели весной текущего года.

«И дети, и родители участвуют в сборе макулатуры с большим энтузиазмом. Это хорошая возможность очистить здание школы от ненужной бумаги. А еще, сдавая макулатуру, мы реально спасаем деревья. В прошлом учебном году во время весенней акции мы спасли 25 деревьев. Может, это немного, но если заниматься этим систематически, возможно, мы сохраним целый зеленый массив», – сказала замдиректора по воспитательной работе школы Татьяна Носовская.

Она добавила, что в первый день было собрано около 4 тонн макулатуры.

В первый день акции бумагу и картон на переработку сдают начальные классы, во второй день – старшеклассники.



Итоги сбора макулатуры подведут 30 сентября. На вырученные средства в школьные классы приобретут новое оборудование.