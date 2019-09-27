РИАМО - 27 сен. Птица врезалась в лобовое стекло самолета «Уральских авиалиний», выполнявшего рейс Москва – Екатеринбург, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы авиакомпании.

«26 сентября после взлета самолета, выполнявшего рейс U6-261 Москва-Екатеринбург, в лобовое стекло ударилась птица. Полет прошел в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что после прилета в Екатеринбург был произведен осмотр воздушного судна, никаких повреждений не было выявлено.