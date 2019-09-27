РИАМО - 27 сен. Новое здание школы № 14 в микрорайоне Центр-2 в подмосковной Балашихе планируют ввести в эксплуатацию в ноябре, там появится класс робототехники, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Глава Балашихи Сергей Юров в пятницу проверил ход строительства нового здания школы № 14 в микрорайоне Центр-2. По вопросу открытия нового образовательного объекта поступало много обращений от жителей – предыдущий подрядчик не выполнил свои обязательства, но сейчас все нарушения, которые он допустил, устранены.

«Школа № 14 состоит из двух блоков: центральный – это административный, где расположены кабинеты технологии, мастерские, конференц-зал, второй – учебный с актовым, со спортивным и хореографическим залами. У нас организованы занятия по робототехнике и 3D-моделированию. Планируем эту практику распространить и в новом учебном заведении», – сказала директор школы Елена Добужская.

Она добавила, что новая школа позволит ликвидировать вторую смену в школах № 14 и № 15 Балашихи.

Строительство школы в микрорайоне Центр-2 на 792 места началось в 2017 году за счет средств инвестора. Объект планируют ввести в эксплуатацию в ноябре. В нем будут располагаться два спортзала, пищеблок и столовая, актовый зал, игровые комнаты и классы для занятий.