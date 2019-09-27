РИАМО – 27 сен. Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические нормы для предприятий общепита, этот вопрос он взял под личный контроль, сообщает РБК.

«До 15 октября главы Роспотребнадзора, Минпромторга, Минюста, Минэкономразвития совместно с бизнес-сообществом (в поручении фигурирует также бизнес-омбудсмен Борис Титов) должны представить в правительство предложения о пересмотре многих санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН) к организациям общепита, гигиенических требований к безопасности продуктов, срокам годности и так далее», - говорится в статье.

Поручение дал Медведев по итогам совещания 11 сентября. Он также призвал правительство изучить вопрос перехода к применению в организациях общественного питания требований, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза.

Власти намерены таким образом обезопасить потребителя. Изменения коснутся правил работы общепита и наказаний за их нарушения. В частности, Минюст и Минэкономразвития до 11 ноября подготовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые касаются приостановки деятельности кафе в случае нарушения требований к организации питания и причинения вреда здоровью граждан.

Источник издания, близкий к аппарату правительства, утверждает, что комфортные условия для бизнеса не противоречат обеспечению безопасности потребителей. Цель изменений — обеспечить защиту потребителя, не задушив бизнес.