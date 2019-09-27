РИАМО - 27 сен. Приоритетными задачами в управлении Раменским городским округом является решение проблем экологии, дорожного строительства, помощь дольщикам, сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Виктор Неволин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил новых руководителей нескольких округов, в том числе Раменского, Бронниц и Серпухова.

«Раменский городской округ особенный. Наша задача - выстроить систему управления. Мне район знаком, задачи понятны. <...> Это решение проблем дольщиков, экологии, дорожного строительства», - сказал Неволин журналистам.

Неволин родился в 1964 году. Работал в подмосковных поселках Быково, Кратово. В декабре 2014 года был избран главой городского округа Бронницы сроком на пять лет.