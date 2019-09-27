РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 сен. В Подольске полицейские задержали двоих подозреваемых в грабеже жителей Астраханской области, они избили мужчину и украли у него барсетку с деньгами и телефоном, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 44-летнего местного жителя, которого избили неизвестные во дворе одного из домов на проспекте Юных Ленинцев и украли барсетку, в которой находились деньги и телефон. Общая сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей.

«Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали двух жителей Астраханской области в возрасте 28 и 29 лет. По данному факту следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», – говорится в сообщении.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.