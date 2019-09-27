РИАМО - 27 сен. Торжественное открытие школы в селе Мочилы городского округа Серебряные Пруды состоится 30 сентября после проведения капитального ремонта, на который из бюджета Подмосковья было выделено более 72 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Здание школы было построено почти 40 лет назад и нуждалось в ремонте. С апреля месяца там началась активная работа: в здании обновили инженерные системы, фасад, благоустроили территорию, провели ремонт систем отопления и водоснабжения и другое. В школе продолжат обучение 68 детей», – сказала Забралова.

Она добавила, что проведение капитального ремонта позволит создать условия для функционирования на базе школы и детского сада «Светлячок» на 50 детей.

«Теперь ребята и учителя смогут проводить время в современном здании, оборудованном всем необходимым», – отметила Забралова.

По ее словам, на ремонт было выделено свыше 72 миллионов рублей.

«Ремонтные работы в образовательных учреждениях региона проходят в рамках реализации госпрограммы «Образование Подмосковья». Всего до конца года мы планируем закончить ремонт в 34 школах. В следующем году у нас в планах отремонтировать еще 22 школы», – заключила Забралова.