РИАМО - 27 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил нового министра культуры Подмосковья, которым стала Елена Харламова, передает корреспондент РИАМО.

«Культура. Елена Михайловна Харламова, очень надеюсь, что вы эту работу будете делать достойно», - сказал Воробьев в пятницу в рамках семинара в Сбербанке.

Елена Харламова родилась в Москве, окончила Институт международных социально-гуманитарных связей по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 2003-2006 годах работала продюсером музыкальных и киноцеремоний телеканала «МТV Россия», в 2006-2014 годах – руководителем специальных проектов Первого канала. С 2014 по 2017 год занимала должность директора Государственного автономного учреждения культуры Московской области «Центр культурных инициатив». В 2017-2019 годах была заместителем руководителя администрации губернатора Московской области.

Харламова имеет благодарность президента Российской Федерации (1999), благодарность губернатора Московской области (2015), награждена орденом «За заслуги перед Московской областью» третьей степени (2017).