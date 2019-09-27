РИАМО – 27 сен. В составе ЖК «Садовые кварталы» в столичном районе Хамовники возведут школу «Новый взгляд», которая объединит традиции классической московской школы и экспериментальные методики, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Площадь экспериментальной школы может составить 10 тысяч квадратных метров. Застройщик намерен ее возвести на двух земельных участках суммарной площадью 0,75 гектара», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, к работам планируют приступить уже в 2020 году, а завершить строительство – в конце 2022 года.

Застройщиком выступит компания «Интеко».

Образовательный процесс в новой школе будут курировать Московский государственный институт международных отношений МИД РФ и фонд «Экономическое развитие высшей школы».