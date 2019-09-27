РИАМО - 27 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил нового министра инвестиций и инноваций региона, им стала Наталья Егорова, передает корреспондент РИАМО.

«Егорова (Наталья - ред.) будет возглавлять министерство инвестиций и инноваций», - сказал Воробьев.

Он отметил, что это направление имеет стратегическое значение для региона.

Егорова рассказала, каким направлениям планирует уделить особое внимание.

«У нас много федеральных показателей, по каждому из них должна появиться дорожная карта. Нам необходимо понять, как наполнить наши индустриальные парки, чтобы на их территории были не конкуренты, а компании, которые обслуживают друг друга», - отметила Егорова.

Она добавила, что средний и крупный бизнес должен знать о существующих дополнительных услугах и сервисах. Важно создавать новые рабочие места.

Егорова до этого занимала должность первого заместителя министра ЖКХ Московской области. В 2017-2018 годах она была советником вице-губернатора региона на общественных началах, в 2018-2019 годах - первым замминистра экологии и природопользования Московской области.

С 2014-го по 2017-й год Егорова была советником министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Егорова награждена почетной грамотой губернатора Московской области за добросовестный труд в государственных органах Подмосковья и высокий профессионализм, знаком «За заслуги перед Московской областью» третьей степени.

До этого с февраля 2019 года министерство инвестиций и инноваций Подмосковья возглавлял Михаил Ан.