РИАМО - 27 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил новых руководителей городских округов Раменский, Бронницы и Серпухов, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«У нас Виктор Валентинович (Неволин - ред.) возглавляет Раменский округ. Бронницы - Лысенков Дмитрий Александрович. Купецкая Юлия Олеговна возглавляет у нас Серпухов», - сказал Воробьев в рамках семинара в Сбербанке.

Юлия Купецкая родилась в 1981 году в городе Темиртау Карагандинской области Республики Казахстан. В 2003-2008 годах обучалась в Международном юридическом институте при министерстве юстиции РФ по специальности «Юриспруденция», в 2016 году прошла профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление».

В 2003-2009 годах Купецкая работала секретарем судебного заседания Климовского судебного района в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Московской области. В 2009 году была специалистом отдела сопровождения в ЗАСО «Эрго-Русь». В 2009-2013 годах - консультантом отдела нормотворческой работы и систематизации законодательства правового управления администрации города Подольска.

В 2013-2015 годах Купецкая занимала должность начальника нормативно-правового отдела правового управления администрации города Подольска, в 2015-2018 годах - заместителя главы администрации городского округа Серпухов. В сентябре 2018 года была первым заместителем главы администрации городского округа Серпухов, в августе 2019 года стала главой городского округа Серпухов.

Купецкая имеет следующие награды: медаль муниципального образования города Подольска «За безупречную службу третьей степени», знак отличия «Князь Серпуховский Владимир Храбрый» Замужем. Воспитывает двоих дочерей.

Виктор Неволин родился в 1964 году. Работал в подмосковных поселках Быково, Кратово. В декабре 2014 года был избран главой городского округа Бронницы сроком на пять лет. 18 сентября 2019 года стал временно исполняющим полномочия главы Раменского округа.

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