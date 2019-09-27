РИАМО – 27 сен. В Москве после сбоя восстановили движение трамваев №№26 и 39 по Загородному шоссе, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Восстановлено движение трамваев №№26 и 39 по Загородному шоссе», – говорится в сообщении.

Около 09:10 в районе дома №15 по Загородному шоссе столкнулись грузовик и трамвай 39-го маршрута. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автомобиля. В трамвае пострадали водитель и один пассажир, им оказывают медпомощь.

Из-за сбоя по маршруту трамваев временно курсировали автобусы.