РИАМО - 27 сен. Арбитражный суд Московской области признал права дольщиков ЖК «Терлецкий парк» на жилье, комплекс достроят за счет бюджетных денег, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Разногласия связаны с включением конкурсным управляющим АО «Глобинвестстрой» (застройщика ЖК) Екатериной Пушновой в договор дополнительных условий, не соответствующих определению Арбитражного суда Московской области от 27 июня 2019 года и федеральному закону от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», — говорится в сообщении.

Также было выявлено большое количество замечаний к реестру требований участников строительства. Жалоба АО «Мосотделстрой №1» на действия конкурсного управляющего по формированию реестра требований участников строительства будет рассмотрена в суде 21 октября.

Ранее конкурсный управляющий внесла изменения в реестр требований участников строительства, руководствуясь не вступившими в силу определениями суда, а заявлениями участников строительства о перераспределении свободных помещений.

«Суд признал приоритетное право на жилплощадь дольщиков-физических лиц. ЖК «Терлецкий парк» включен в дорожную карту и будет достроен в любом случае, однако перед возобновлением строительства мы должны снять все юридические разногласия», – рассказала заместитель председателя Москомстройинвеста Екатерина Храмова.

ЖК «Терлецкий парк», ранее называвшийся «Московские окна», – один из самых старых и крупных долгостроев столицы. Его начали строить еще в 2004 году. Однако по состоянию на 2019 год он готов лишь на четверть. ЖК было решено достраивать за счет бюджетных денег.