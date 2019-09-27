РИАМО - 27 сен. В предстоящие дни фон атмосферного давления в столице еще будет повышенным, а на следующей неделе оно начнет интенсивно понижаться, 1 октября давление может упасть до рекордно низкого значения, сообщается на сайте «Метеоновости».

В начале октября погоду в Московском регионе будет формировать очень глубокий циклон.

«Первого октября давление в центре этого вихря понизится до 980 гектопаскалей, а в сферу его влияния попадет практически вся Европейская Россия», — говорится в сообщении.

В Москве же 1 октября ожидается давление в 976 гектопаскалей, что станет рекордным значением. Самое низкое давление для 1 октября до этого было зафиксировано в 1954 году и составляло 977,7 гектопаскаля.

Низкое атмосферное давление в сочетании с возмущенным магнитным полем может представлять опасность для здоровья.