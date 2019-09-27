РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 27 сен. В городском округе Домодедово разыскивают 74-летнего Владислава Кана, который вышел из дома и не вернулся, сообщается на официальной странице «Инфорг Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Кан Владислав Миронович, 74 года, Домодедово, Московская область. 26 сентября 2019 года ушел из дома и не вернулся», – говорится в сообщении.

Рост Кана 170-175 сантиметров, он плотного телосложения, у него седые короткие волосы и карие глаза. Мужчина был одет в светло-коричневую куртку, клетчатую темно-бежевую рубашку, голубые джинсовые брюки и черные мокасины.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Если кто-то располагает информацией о его местонахождении, просьба сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.