РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 27 сен. По итогам летнего свадебного сезона количество браков, заключенных в ЗАГСе подмосковного Домодедова, увеличилось на 57,4%, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

В Домодедовском отделе ЗАГС подвели итоги летнего свадебного сезона.

«Благодаря переводу Домодедовского отдела ЗАГС в новое здание, расположенное в красивой парковой зоне, где также имеются два зала для регистрации брака в торжественной обстановке, количество браков увеличилось на 57,4%», – говорится в сообщении.