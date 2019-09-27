РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 сен. Сотрудники ГИБДД Красногорска в октябре проинспектируют водителей на трезвость, рейды будут проводиться в рамках тотальных проверок, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«Отдел ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск информирует участников дорожного движения о том, что проведение сплошных (тотальных) проверок будет организовано в октябре 2019 года. Оперативно-профилактические мероприятия по теме: «Нетрезвый водитель» будут проведены 4, 12, 18 и 25 октября», – говорится в сообщении.

Кроме того, госавтоинспекторы 1, 9, 15 и 22 октября проведут проверки по теме: «Перевозка пассажиров».