РИАМО - 27 сен. Обучающий семинар для членов правительства Московской области, депутатов и глав муниципальных образований стартовал в кампусе Сбербанка в Подмосковье, основной темой станет рост экономики, передает корреспондент РИАМО.

В течение двух дней подмосковные чиновники будут изучать современные принципы эффективного управления. В программе - работа с коучами, политологами, учеными, в частности, лекция Татьяны Черниговской.

«Наша команда дружная, федеральные, региональные депутаты, члены правительства, главы территорий, мы встречаемся в этом зале Сбербанка регулярно, <...> чтобы, несмотря на сложную повестку, расширить горизонты и найти новые эффективные способы обрести новую скорость, чтобы улучшить жизнь людей. Такое отвлечение от рутинной работы имеет большое значение и для команды, и для индивидуума», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что это уже пятый семинар, за это время в регионе уже удалось многое изменить и улучшить.

«Люди <…> оценивают перемены. Но в XXI веке высокие скорости, <...> мы работаем в особом регионе и не имеем права отставать, каждый отраслевик старается дать результат. <...> В этот раз мы постарались сосредоточиться на расширении кругозора и фундаментальных темах, в первую очередь это рост экономики, привлечение инвесторов, создание рабочих мест», - заключил Воробьев.