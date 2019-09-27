РИАМО - 27 сен. Компания «Яндекс.Такси» предложила создать распределенную систему проверки водительских удостоверений для таксопарков и онлайн-сервисов, которая бы действовала во всех странах, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы сервиса.

«Мы выступили с инициативой создать распределенную систему проверки водительских удостоверений на пространстве ЕАЭС. Полная информация о статусе водительских удостоверений есть сейчас только у государственных органов разных стран. Если у таксопарков и онлайн-сервисов появится доступ к таким базам, они смогут оперативно проверять важные для безопасности поездок сведения – не истек ли срок действия удостоверения, не лишен ли водитель права на управление транспортным средством, является ли удостоверение настоящим», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на первом этапе специалисты «Яндекс.Такси» готовы помочь с формированием системы проверки водительских удостоверений для стран ЕАЭС, а в перспективе – и для партнеров союза, включая, например, Молдавию и Узбекистан.

«Равный доступ к базам, например, на территории России даст возможность легко проверять действительность водительского удостоверения водителя, который планирует поступить на работу в таксопарк и подключиться к заказам онлайн-сервиса», – добавил собеседник агентства.

В компании подчеркнули, что данные должны быть доступны в машиночитаемом виде, которые позволят автоматически проверять действительность водительских удостоверений в режиме реального времени. На данный момент такой возможности нет даже для проверки российских водителей, а проверка удостоверений, выданных в других странах ЕАЭС, российским таксопаркам и онлайн-сервисам вообще недоступна.

Кроме того, по его словам, система распределенной проверки позволит ограничивать доступ к заказам онлайн-сервисов для водителей, утративших право на управление автомобилем. При этом таксопарк или онлайн-сервис не будут знать причину, по которой водитель остался без прав. Это предотвратит утечку информации личного характера.

«В будущем с помощью такой системы можно также ограничивать доступ к заказам злостным нарушителям ПДД, если подтянуть к номерам водительских удостоверений информацию по выписываемым штрафам», – уточнил сотрудник пресс-службы сервиса.

Он также напомнил, что из стран, входящих в ЕАЭС, с национальными правами работать в такси в России могут граждане тех стран, где русский язык имеет статус официального – Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

«Инициатива «Яндекс.Такси» касается проверки водительских удостоверений всех стран-членов ЕАЭС. Возможность такой проверки может быть полезна не только для такси, но и для найма профессиональных водителей на работу в любой сфере», – заключил собеседник агентства.