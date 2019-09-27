РИАМО - 27 сен. Количество выявленных нарушений в области племенного животноводства в Московской области значительно снизилось за последний год, на фоне реализации реформы контрольно-надзорной деятельности в Подмосковье наблюдается улучшение ситуации с соблюдением обязательных требований законодательства, сообщил РИАМО в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Количество выявленных нарушений в области племенного животноводства региона уменьшилось в три раза в сравнении с предыдущим годом. Повысился уровень ведения племенного учета в хозяйствах», - сказал Разин.

По его словам, в сфере племенного животноводства также повысилась информированность. Министерство занимается государственным надзором в области племенного животноводства с 2016 года с целью обеспечения соблюдения законодательства. Надзор позволяет также вовремя выявлять, предупреждать и пресекать нарушения и требования в данной сфере.

«В регионе на сегодняшний день осуществляют деятельность 53 племенные организации по разведению сельскохозяйственных животных, птицы, зверей и рыбы, два предприятия по племенной работе и искусственному осеменению крупного рогатого скота и восемь лабораторий по учету, контролю, оценке уровня продуктивности, качества продукции и племенной ценности», - отметил Разин.

Он также подчеркнул, что с начала 2019 года руководителей и специалистов племенных организаций Подмосковья проконсультировали по выполнению минимальных требований Минсельхоза РФ.