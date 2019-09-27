РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 сен. Тротуар общей протяженностью более 270 метров вдоль автодороги на улице Кирова в подмосковном Красногорске достроят в начале октября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В Красногорске идет устройство пешеходных участков на автодороге по улице Кирова. Строительство тротуара должно завершиться до конца следующей недели (до 6 октября – ред.). Общий объем работ – порядка 276 погонных метров дорожного покрытия», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в текущем году на территории горокруга Красногорск планируется благоустроить 20 тротуаров.