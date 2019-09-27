РИАМО - 27 сен. На Европейской территории России, в том числе в Московском регионе, пик похолодания остался позади, в столице в начале следующей недели температура уже будет превышать норму, сообщается на сайте «Метеовести».

С середины сентября Европейская часть страны оставалась во власти арктического холода. Во многих регионах, в том числе в Подмосковье и столице, включили отопление.

«Но есть и хорошие новости: пик похолодания уже позади! К границам страны приближается атмосферный фронт, несущий атлантические воздушные массы», — говорится в сообщении.

В центре страны повышение температуры будет существенным. В конце недели в столице будет плюс 10-12 градусов. К 29 сентября ожидаются небольшие дожди. При этом 30 сентября и 1 октября воздух прогреется до плюс 14-16 градусов, что на 2-3 градуса выше, чем должно быть в начале октября.