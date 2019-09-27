РИАМО - 27 сен. На Тверской улице в центре Москвы трое грабителей напали на молодого парня, злоумышленники отняли у него дорогой смартфон и 90 тысяч рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Преступление было совершено 25 сентября в районе дома 27, строения 2.

«Трое злоумышленников похитили у мужчины 1998 года рождения телефон и 90 тысяч рублей, один из них ударил заявителя по лицу. Материальный ущерб составил около 170 тысяч рублей» — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».