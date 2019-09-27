РИАМО - 27 сен. В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении водителя, сбившего женщину с ребенком на пешеходном переходе в Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 08:25 в Домодедове на улице Гагарина местный житель 1994 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ, совершил наезд на женщину и ее дочь, переходивших проезжую часть дороги в зоне действия пешеходного перехода», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В результате происшествия семилетняя девочка погибла на месте, ее мать была госпитализирована.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. На данный момент правонарушитель задержан.